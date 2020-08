Pages de préparation sur le Media

(pour y mettre de façon un peu structurée les éléments issus des divers échanges: mail, réunions téléphoniques, présentielles...))

Organisé par qui ?

Avec qui ? (pour apporter le fond)

Pour qui ?

les porteurs de projets : dans nos communautés et dans celles des autres dans les différents domaines : Libre, Solidaire et Durable (LSD)

plus le grand public pour toucher ceux qui sont sensibilisés mais ne sont pas encore passés à l'action

Modèles économique

commencer petit

puis utiliser le fait d'avoir développer une grande audience par exemple : modèle d'infopreneuriat ; si on touche quelques centaines de milliers de porteurs de projets, chacun apportant à 10 ou 100 personnes, on peut toucher 10% de la population active soit 4 millions de personnes (notre objectif) avec quelques pourcents qui sont prêt à acheter de l'information (par exemple de la formation) ou du service cela fait quelques centaines de clients



Nous plus une équipe "miléniale" habituée du numérique (complétée éventuellement avec des habitués de parler au grand public, exemple des comédiens)(à ajouter ici : un travail à faire sur la forme) et où ? :Les différents supports : Youtube, Instagram, Facebook plus un site comme gare de triage global (et même peut être des médias traditionnels TV ou radio)Nous, mais aussi d'autres collectifs qui ont des choses à apporter en dehors de leur propre communauté :ayant des communautés ou ayant une légitilmté : Colibris, Crapauds fous, groupe SOS, Solar Impulse, Bleu Blanc Zèbre(prévoir une rédaction décentralisée pour ne pas ajouter du travail aux fournisseurs de contenus mais mieux valoriser et diffuser ce qu'ils font)proposer la mise en communauté (communauté Synergiser) et des rencontres régulières (en ligne, à Paris au fil rouge et pour des événements à Montreuil)